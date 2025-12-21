Explosión en Teoloyucan deja dos mujeres fallecidas y 11 lesionados

Teoloyucan, Méx.- Dos mujeres perdieron la vida a consecuencia de la explosión registrada en un puesto de comida del Bazar Navideño, instalado en el jardín municipal de Teoloyucan, informó el presidente municipal Luis Domingo Zenteno Santaella.

A través de sus redes sociales, el alcalde confirmó el fallecimiento de Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, quienes resultaron gravemente lesionadas durante el incidente ocurrido el 20 de diciembre y posteriormente perdieron la vida debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con información oficial, la explosión se originó en un puesto de alimentos, dejando un saldo preliminar de 11 personas lesionadas. Cuatro de los heridos fueron atendidos en el Hospital Central del DIF municipal, mientras que el resto fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, ubicado en Lomas Verdes, Naucalpan.

Las autoridades municipales señalaron que se mantiene el seguimiento médico de las personas afectadas, así como la atención y acompañamiento a sus familiares.

Como medida preventiva, el Gobierno municipal de Teoloyucan anunció la suspensión de la autorización de puestos de comida que utilicen tanques de gas o material inflamable dentro del jardín municipal, hasta nuevo aviso, con el objetivo de priorizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir nuevos riesgos durante eventos públicos.