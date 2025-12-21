Autoridades llaman a tomar precauciones en temporada decembrina en EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el arranque de las celebraciones decembrinas, el Gobierno del Estado de México intensificó su llamado a la población para adoptar medidas preventivas que permitan disfrutar de esta temporada decembrina sin incidentes. A través de la Coordinación de Protección Civil, la administración estatal exhortó a fortalecer la cultura de la prevención con el fin de evitar incendios, accidentes y lesiones tanto en el ámbito familiar como en eventos comunitarios y públicos.

Las autoridades señalaron que el hogar suele concentrar buena parte de los riesgos durante estas fechas, por lo que recomendaron colocar árboles de Navidad y nacimientos sobre superficies firmes y elaboradas con materiales no inflamables, como metal, vidrio o cemento. Asimismo, advirtieron sobre el uso excesivo de series luminosas, ya que una sobrecarga eléctrica incrementa la posibilidad de cortocircuitos.

En este sentido, se subrayó la importancia de desconectar luces y adornos eléctricos antes de dormir o salir de casa, además de revisar periódicamente el estado de cables, extensiones e instalaciones eléctricas. Para quienes optan por árboles naturales, Protección Civil recordó que, después de aproximadamente dos semanas, estos comienzan a secarse, lo que eleva considerablemente el riesgo de incendio; por ello, se recomienda mantenerlos hidratados y vigilados.

Durante reuniones familiares, posadas y celebraciones comunitarias, el llamado fue a la moderación y a la responsabilidad. Las autoridades insistieron en evitar el consumo excesivo de alcohol, no conducir bajo sus efectos, designar conductores responsables y respetar los límites de velocidad y el reglamento de tránsito para prevenir accidentes viales.

En relación con el uso de pirotecnia, Protección Civil reiteró que no debe ser manipulada por niñas y niños, ni encenderse en espacios cerrados o cerca de materiales inflamables. La recomendación general es optar por celebraciones seguras que no pongan en riesgo la integridad de las personas.

Para las festividades tradicionales que incluyen piñatas, se aconsejó asegurar correctamente su colocación, delimitar el área de participación y promover dinámicas que eviten golpes o caídas. Se sugirió utilizar piñatas de cartón en lugar de barro y evitar rellenarlas con objetos pesados o puntiagudos que puedan causar lesiones.

En materia de movilidad, la autoridad estatal llamó a extremar precauciones durante los traslados, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular, eventos masivos o festejos vecinales. Planear los viajes con anticipación, respetar la señalización, mantener la distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las corporaciones de seguridad son acciones clave para reducir riesgos.

Finalmente, la Coordinación de Protección Civil del Estado de México invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades municipales y tener siempre a la mano los números de emergencia, como parte de una estrategia integral para lograr unas fiestas decembrinas seguras y sin contratiempos.