Mantiene CODHEM servicios y atención en periodo vacacional

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) continuará ofreciendo sus servicios gratuitos de información, asesoría jurídica, orientación e inicio de quejas, durante el periodo vacacional, que comprende del 19 de diciembre del año en curso al 7 de enero de 2026.

El organismo defensor mexiquense informa que cuenta con abogadas y abogados de guardia que brindan atención las 24 horas, los 365 días del año, a quienes acudan a las Visitadurías Generales o a las oficinas de la sede central, cuando consideren que personas servidoras públicas municipales o estatales han vulnerado sus derechos humanos.

En este periodo vacacional, personal de guardia en las Visitadurías Generales de la CODHEM, en Atizapán, Atlacomulco, Cuautitlán, Chalco, Ecatepec, San Mateo Atenco, Tenango del Valle, Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl o Toluca -así como en el edificio de la Sede central-, darán atención todos los días, incluyendo 24, 25 y 31 de diciembre del año en curso, así como el primero de enero de 2026.

El objetivo es que durante el periodo vacacional cualquier persona que acuda al edificio central ubicado en la calle Dr. Nicolás San Juan #113, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, en la ciudad de Toluca o en las Visitadurías Generales, sea atendida de manera profesional, respetuosa y personalizada; en caso de que no puedan desplazarse a alguna de las oficinas, el organismo defensor cuenta con otras vías de contacto como el número telefónico gratuito 800 999 4000, el (01) 722 236 05 60 y un espacio virtual de atención en la página web www.codhem.org.mx, para asesorías, información o presentar una queja.