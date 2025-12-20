Hombre de la tercera edad es hallado sin vida en establecimiento de la colonia Reforma

Toluca, Méx.- Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este viernes al interior del establecimiento Baños Elba, ubicado sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino fue encontrado inconsciente dentro del inmueble y, tras ser valorado, se confirmó que ya no presentaba signos vitales, presuntamente a causa de un paro cardíaco. Hasta el momento, permanece en calidad de desconocido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes procedieron a asegurar el área con el objetivo de evitar el ingreso de personas ajenas y preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para los procedimientos legales conducentes.