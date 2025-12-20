Detienen a siete presuntos integrantes de banda dedicada al robo de vehículos

Santiago Tianguistenco, Méx.- La rápida atención a una solicitud permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales detuvieran a siete hombres posibles responsables de delitos contra la salud, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte.

Durante la implementación del Operativo Coordinación Estado- Municipio (CEM), personal de ambas dependencias recibió un reporte vía radio para que acudieran a una brecha de terracería ubicada en el Libramiento Ahuatenco, en la delegación San Bartolo, ya que al parecer un grupo de personas manipulaba una retroexcavadora y una camioneta.

Enseguida, los uniformados arribaron a un paraje conocido como Las Cruces, correspondiente a una zona boscosa con salida hacia la comunidad de Mumana, en donde observaron a los sospechosos los cuales intentaron huir, lo cual se impidió con acciones tácticas.

Posteriormente en completo apego al protocolo instruido en las Mesas de Paz, los oficiales inspeccionaron la máquina e identificaron que los números de identificación vehicular estaban alterados y en la unidad marca Acura, color café localizaron 43 bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con características a la marihuana.

Por lo anterior, los efectivos detuvieron a José “N” de 44 años, Brandon “N” de 22 años, Edgar “N” de 47 años, Isaac “N” de 33 años, Marcelo “N” de 39 años, Luis “N” 43 años y Alejandro “N” de 38 años de edad, quienes después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a su situación legal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los aprehendidos podrían pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos, maquinaria y autopartes, por lo que las indagatorias continuarán.

