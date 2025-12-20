Sentencian a 62 años de prisión a responsable de homicidio en Ocoyoacac

Ocoyoacac, Méx.- Por las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Julio César Reyes Ángel fue sentenciado a 62 años y 6 meses de prisión por su intervención en el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja en agravio de un masculino en el municipio de Ocoyoacac.

La investigación del Agente del Agente del Ministerio Público permitió precisar que el pasado 4 de junio de 2023, la víctima viajaba a bordo de su motocicleta color rojo, y al circular por el paraje denominado Valle del Silencio, en La Marquesa, perteneciente al municipio de Ocoyoacac, fue interceptado por el hoy sentenciado, quien viajaba con otra persona más a bordo de un vehículo.

Luego de obligarlo a parar su marcha, Julio César Reyes Ángel y el otro individuo golpearon a la víctima y posteriormente lo agredieron con un arma punzo cortante provocándole diversas lesiones, que a la postre le causaron la muerte, para luego, y con el fin de entorpecer las investigaciones, trasladar el cuerpo y abandonarlo en avenida Las Granjas, Barrio El Espino del municipio de Otzolotepec.

Al conocer de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió identificar a Julio César Reyes Ángel como posible partícipe de estos hechos, por lo que una vez detenidos, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.

Una vez a disposición de la Autoridad Judicial, y tras proceso legal, Julio César Reyes Ángel fue sentenciado a 62 años y 6 meses de prisión, además de que se le impuso una multa de 407 mil 164 pesos y la reparación del daño por 227 mil 190 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

