Salud EdoMéx realiza encuentro para promover bienestar en su personal

Tianguistenco, Méx.– La Secretaría de Salud del Estado de México llevó a cabo el Décimo Primer Encuentro Estatal de Pausa por la Salud 2025, cuyo objetivo es fomentar estilos de vida saludables mediante la activación física y la promoción de entornos laborales positivos, con lo que se fortalece el bienestar integral del personal del sector.

Durante la inauguración del evento, Alejandra Villagrán Guerrero, Coordinadora de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), destacó que este encuentro se ha consolidado como un espacio de participación y compromiso del personal de las 19 Jurisdicciones Sanitarias, al promover el autocuidado y el bienestar físico, mental y emocional de quienes integran el sistema de salud.

Como parte de las actividades, se realizó un concurso de baile que promovió la convivencia y el trabajo en equipo entre las jurisdicciones participantes. El tercer lugar lo obtuvo la Jurisdicción Sanitaria de Ixtlahuaca, el segundo lugar correspondió a la de Naucalpan, mientras que el primero fue para Toluca.

La Secretaría de Salud del Estado de México reafirmó su compromiso de impulsar estrategias integrales que promuevan la salud, prevengan enfermedades crónicas y fortalezcan la calidad de vida del personal, en beneficio del sistema de salud y de la población mexiquense.

Asimismo, de fomentar entre los trabajadores del sector aspectos como la inclusión, la igualdad de género y la no discriminación.