EdoMéx refuerza seguridad vial con entrega de cascos y certificaciones

Redacción

Redacción 19 diciembre, 2025

19 diciembre, 2025 Municipios

Municipios cascos, certificaciones, EdoMéx, Seguridad

cascos, certificaciones, EdoMéx, Seguridad 0 Comments

Ecatepec, Méx.– Como parte de las acciones que se desarrollan para mejorar la seguridad vial en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entregaron en Ecatepec mil cascos certificados a colectivos de motociclistas y repartidores por aplicación.

Acompañado por Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública (SEP), Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad estatal, explicó que a la fecha se han entregado en territorio mexiquense mil 600 cascos de motociclistas y se han realizado 60 mil certificaciones a conductores de estos vehículos, avaladas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Mario Delgado destacó que las certificaciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez con una movilidad más segura e incluyente y que posicionan a la entidad mexiquense como líder regional en materia de protección vial para motociclistas.

Durante el evento, María Guillermina Alvarado Moreno, Directora Conocer, entregó un reconocimiento a la Semov por llegar a la meta de 60 mil certificaciones.

Estuvieron presentes, Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec; Gonzalo Peón Carballo, Director Ejecutivo del Institute for Transportation and Development Policy (ITDP); Isaac Deneb Castañeda Alcántara, Vocal Ejecutivo de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) y Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, Vocal Ejecutiva del Instituto del Transporte del Estado de México.