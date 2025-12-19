Engalana Banda Universitaria de Marcha UAEMéx con concierto navideño

Tenancingo, Méx.- Para dar la bienvenida a las festividades decembrinas, la Banda Universitaria de Marcha del Plantel Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), realizó el tradicional concierto navideño, que en su edición 13 emocionó a las y los asistentes.

En la catedral del municipio de Tenancingo, la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, y la encargada del despacho de la dirección del Plantel, Janette Jaimes García, la Banda Universitaria de Marcha, dirigida por Javier Emiliany Mendoza Casarrubias, interpretó, por más de una hora y media, memorables villancicos nacionales e internacionales.

“Campana sobre campana”, “Jingle bells”, “El cascanueces”, “Los peces en el río” y “Arre borriquito”, fueron parte de las melodías que acompañaron tan emotiva celebración.

La rectora auriverde afirmó que, al realizar estas actividades, la UAEMéx impulsa las bondades artísticas de las y los universitarios, lo que son muestras de expresión, cultura y talento de la comunidad auriverde.

Dicha Banda de Marcha Universitaria es dirigida desde su fundación por Javier Emiliany Mendoza Casarrubias y en la actualidad está integrado por 120 estudiantes universitarios, 160 alegorías, ocho maestros de música que atienden flautas, clarinetes, trompetas, saxofones, trombones, tuba, saxor, metalófono y percusiones, así como tres maestras de alegorías divididas en secciones de bastones, pompones, listones y banderas.

Además, la Banda Universitaria de Marcha se ha presentado en diversos escenarios del Estado de México, ha participado en encuentros de bandas, desfiles cívicos, carnavales y justas deportivas de variadas disciplinas, mientras que a nivel nacional ha acompañado musicalmente a los distintos equipos deportivos de la UAEMéx, además de innovar con diversos y exitosos flashmobs.