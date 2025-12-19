PJEdomex reconoce trabajo y trayectoria de 264 servidoras y servidores judiciales

Toluca, Méx.- “Reconocer el trabajo diario de las y los integrantes de la familia judicial, es un acto de justicia, motivo de alegría y fiesta porque ellas y ellos sin importar las adversidades mantienen este Poder Judicial como una gran institución”, expresó el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al entregar estímulos y recompensas a 264 servidoras y servidores públicos.

En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, donde se reconocieron las categorías de: permanencia en el servicio, desempeño destacado, desempeño a servidores públicos operativos, técnicos o profesionales, atención al público, decanato y pin de plata, Macedo García calificó el evento como un acto de justicia para quienes, sin importar las situaciones adversas entregan lo mejor de sí cada día, enalteciendo a la institución.

Refrendó su compromiso con las y los trabajadores, subrayando que junto a las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial continuarán dignificando su servicio. “El Estado de México es referente nacional en la implementación de una de las reformas de mayor trascendencia que reconfigura la estructura funcional del Poder Judicial, y la forma en que se legitiman a las personas juzgadoras; eso fue y ha sido posible gracias al profesionalismo, entereza y al amor institucional que nos identifica a los más de 6 mil 500 servidoras y servidores que conformamos la familia judicial y que son la base que sostiene la impartición de justicia en la entidad” destacó el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.

El Magistrado refirió que hoy se celebra el activo más importante que tiene el Poder Judicial, su capital humano “ustedes son quienes hacen posible que en la entidad más importante del pacto federal, la impartición de justicia, sea un referente a nivel nacional” resaltó.

“Recibir un estímulo o una recompensa por nuestro trabajo, no es únicamente un motivo de orgullo personal, es un recordatorio del valor que tiene el servicio público ejercido con honestidad, responsabilidad y vocación, cada reconocimiento que hoy se entrega, representa horas de esfuerzo, decisiones tomadas con cuidado, compromiso cotidiano y una profunda convicción de servir a la justicia y a la sociedad mexiquense”, manifestó en nombre de las y los galardonados, la Jueza Mercedes Nájera Jaimes, adscrita al Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea.

Destacó que el reconocimiento que hoy recibe pertenece también a las y los compañeros con quienes se comparten largas jornadas, retos complejos y la responsabilidad de cumplir con la ley y la ciudadanía.

Participaron también los Magistrados y Magistradas integrantes del Órgano de Administración Judicial, Elizabeth Rodríguez Colín, María Alejandra Almazán Barrera, Pablo Espinosa Márquez y Hernán Mejía López; así como el Magistrado José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial.