Firman convenio la Secretaría de la Contraloría y el Instituto Hacendario del EdoMéx

Toluca, Méx.– En representación de la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, la Secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, y el Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), Arturo Pontifes Martínez, encabezaron la Firma del Convenio de Coordinación Administrativa entre ambas instituciones.

El convenio tiene como finalidad establecer mecanismos de colaboración para la formación y profesionalización del personal de la Secretaría de la Contraloría y del Instituto Hacendario del Estado de México, así como facilitar el intercambio de información en materia académica, de investigación, experiencias y buenas prácticas en áreas de interés común.

Al hacer uso de la palabra, Hilda Salazar Gil mencionó que el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, refrenda su compromiso con la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas, como base para fortalecer el desempeño institucional y ofrecer un servicio público eficiente, íntegro y cercano a la ciudadanía. En este sentido, destacó la firma del Convenio de Coordinación Administrativa con el Instituto Hacendario del Estado de México como una acción estratégica para el fortalecimiento institucional.

También, la contralora Salazar Gil aseguró que la coordinación interinstitucional es fundamental para impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua del servicio público, en congruencia con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.

Mediante este instrumento, ambas instituciones desarrollarán de manera conjunta capacitaciones, cursos, diplomados, talleres y conferencias, orientados a temas relacionados con las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como a la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos y recursos de la administración pública.

En el acto participaron como testigos de honor el Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, y el Encargado de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, Raúl Armas Katz.

En su participación, el Secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, señaló: “Este convenio representa un avance concreto en la coordinación interinstitucional, al establecer bases sólidas para la formación y profesionalización de las personas servidoras públicas, así como para el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas en materia de control, investigación y mejora de los procesos administrativos. Todo ello con un propósito común: construir un Estado de México más justo, más equitativo y más confiable ante su gente”.

Asimismo, se llevarán a cabo procesos de evaluación para la certificación de competencias, alineados a las Normas Institucionales de Competencia Laboral, con el objetivo de fortalecer el desempeño y la ética en el servicio público.

Con este convenio, el Gobierno del Estado de México avanza en el fortalecimiento institucional, impulsa la mejora continua de los procesos administrativos y consolida una administración pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.