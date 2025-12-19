Gobierno mexiquense destaca la dignificación del personal médico del ISSEMyM

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Ceremonia de Promoción de Rango para el Personal del Área Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), en Palacio de Gobierno, donde se entregaron constancias de promoción de nivel o rango salarial a 50 servidores públicos, como parte del Programa de Recategorizaciones y Estabilización Salarial.

Acompañada de Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, e Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMyM, la mandataria resaltó que la transformación del sector salud comienza por colocar a las personas en el centro de las políticas públicas. “La salud no es una mercancía, no es un privilegio para unos cuantos, el acceso a la salud es un derecho del pueblo de México”, afirmó, recordando la filosofía de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su discurso, Delfina Gómez subrayó el papel indispensable del personal médico en la atención diaria a los derechohabientes. Destacó que este reconocimiento no solo valora la formación y profesionalismo de los doctores, sino también su vocación de servicio, su sensibilidad y la calidez humana con la que atienden a pacientes y familiares. “Felicito a cada una de las doctoras y doctores que obtienen esta promoción; con ustedes hay garantía de una atención médica respetuosa, empática y muy profesional”, señaló.

La gobernadora también reconoció el compromiso del director general del ISSEMyM, Ignacio Salgado García, y de su equipo administrativo, así como de los integrantes del Consejo Directivo del instituto, quienes, dijo, han contribuido a concretar estas acciones que buscan dignificar las condiciones laborales y garantizar una atención médica de calidad a los mexiquenses.

Asimismo, la mandataria estatal enfatizó los retos que enfrenta el ISSEMyM, como el crecimiento y envejecimiento de la población, la atención a enfermedades cada vez más especializadas y las secuelas de años de desatención. “En el Gobierno del Estado de México seguiremos trabajando para rescatar y fortalecer al ISSEMyM, mejorar sus servicios, dignificar las condiciones laborales de su personal y garantizar que la seguridad social sea una realidad para todas y todos los derechohabientes”, puntualizó.

Durante la ceremonia, la Oficial Mayor del Gobierno estatal, Mónica Chávez Durán, destacó que la promoción de rango contribuye a disminuir la rotación de personal y asegura la permanencia de profesionales capacitados para brindar servicios de calidad. Por su parte, Ignacio Salgado García señaló la relevancia de consolidar al personal del ISSEMyM, el tercer instituto de seguridad social más grande a nivel nacional, con más de 9 mil servidores públicos, de los cuales el 70 por ciento pertenece al área médica.

El evento contó con la presencia de funcionarios estatales, personal médico y administrativo del ISSEMyM, así como invitados especiales como el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y la diputada local Martha Azucena Camacho Reynoso.

La gobernadora concluyó su mensaje enviando felicitaciones y buenos deseos a las familias de los beneficiarios, asegurando que este reconocimiento constituye un estímulo para continuar sirviendo con honestidad, responsabilidad y vocación, en la transformación del Estado de México.