Hallan cuerpo de un hombre con huellas de violencia en Teotihuacán

Teotihuacán, Méx.- El cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba evidentes huellas de violencia, fue localizado la mañana de este viernes en un camino de terracería del municipio de Teotihuacán, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio se observaron manchas hemáticas, por lo que las autoridades presumen que se trató de un homicidio doloso. El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona, quienes al transitar por el lugar se percataron de una persona del sexo masculino tendida sobre el suelo y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad pública confirmaron la presencia del cadáver y localizaron una cobija a un costado del cuerpo. Trascendió que la víctima presentaba lesiones severas en el cráneo.

Paramédicos que acudieron al lugar corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido, ya que no portaba documentos de identificación y no fue reconocida por habitantes de la comunidad.

La zona fue acordonada por policías municipales y estatales para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.