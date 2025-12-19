Sheinbaum inaugura costera Miguel Alemán rehabilitada en Acapulco

Acapulco, Méx.– Los gobiernos federal y del estado de Guerrero presentaron la inauguración de la recién rehabilitada costera Miguel Alemán, en el puerto de Acapulco, como parte de las acciones para la recuperación integral del destino turístico tras los daños ocasionados por lluvias y huracanes, entre ellos Otis y John.

Durante el acto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la inversión total destinada a Acapulco asciende a 7 mil 500 millones de pesos, recursos que provienen tanto de la Federación como del gobierno estatal.

La mandataria federal detalló que, además de la rehabilitación de la costera, se desarrollan diversas obras complementarias en el estado. “Están también las plantas de tratamiento, las de bombeo, la planta de separación de basura y algunas obras de infraestructura carretera que se están desarrollando en todo Guerrero”, señaló.

La intervención en la costera Miguel Alemán forma parte del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, impulsado por el gobierno federal y que fue puesto en marcha el 17 de enero de 2025. Este plan contempla acciones de renovación urbana, movilidad segura para peatones, mejoramiento de la iluminación, así como infraestructura verde y proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente.

En el marco de la presentación, también se dio a conocer el “Marinabús”, un nuevo sistema de transporte acuático a cargo de la Secretaría de Marina, que ofrecerá cuatro viajes diarios desde el Zócalo de Acapulco hasta Puerto Marqués, con el objetivo de fortalecer la movilidad y el atractivo turístico del puerto.

Por otra parte, aseguró que el país se encuentra en una posición favorable rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al destacar avances en los 54 puntos planteados, lo que permitirá que la renegociación, prevista para enero de 2026, inicie “por buen camino”.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal manifestó un mensaje de confianza respecto al proceso y al desempeño económico del país. “Se ha avanzado en los 54 puntos, y eso nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado. Soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, hemos estado trabajando mucho”, expresó.

Sheinbaum Pardo subrayó que las pláticas con Estados Unidos y Canadá han sido constructivas y que existe coincidencia en que el proceso avanza adecuadamente. “Soy muy positiva en relación a esta revisión. Además, las pláticas que hemos tenido indican que vamos por buen camino y que la economía mexicana va a estar bien en 2026”, afirmó.

Respecto a la duración del nuevo acuerdo comercial, la presidenta indicó que ese será uno de los temas a definir durante la negociación. “Ya si son 26 años, 16, 10 o 30, es parte de lo que se tendrá que trabajar con el gobierno de Estados Unidos y Canadá”, puntualizó.

La mandataria destacó que se han logrado avances importantes en torno a las llamadas barreras arancelarias y no arancelarias, entre ellas asuntos relacionados con la generación de energía eléctrica y el caso de la empresa Calica, señalado anteriormente por el gobierno estadounidense.

“Ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado, que van desde temas complejos como algunos que consideran en relación a la producción de energía eléctrica, por ejemplo, hasta la situación de la empresa Calica, así como otros temas menores”, explicó.

Sheinbaum Pardo afirmó que se alcanzaron acuerdos en todos los puntos, resultado de un trabajo coordinado con el gabinete federal, siempre priorizando los intereses nacionales. “Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en todos; se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México”, señaló.

Finalmente, sostuvo que en algunos casos se han encontrado puntos medios con los socios comerciales, mientras que en otros, dijo, se dejó claro que México no podía avanzar más allá sin comprometer sus principios.