Gobierno estatal premia a 60 productores de maíz nativo y amaranto

Redacción 19 diciembre, 2025

Metepec, Méx.– Con una inversión superior a seis millones de pesos, el Gobierno del Estado de México concluyó la entrega de incentivos a 60 personas ganadoras del Segundo Concurso Estatal de Productoras y Productores de Maíz Nativo y Amaranto bajo esquemas agroecológicos, acción que reconoce el cuidado del suelo, la biodiversidad y las semillas nativas, base de la alimentación en la entidad.

A través de la Secretaría del Campo y del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (Icamex), el Gobierno estatal destinó estos recursos para premiar prácticas agroecológicas que garantizan alimentos sanos y preservan el patrimonio agrícola mexiquense.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, informó que por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se amplió la entrega de incentivos mayores, al pasar de tres a cuatro tractores.

Los primeros lugares en la categoría de maíz fueron Francisca Barrueta Todosio, de San Simón de Guerrero; Rosendo Segura Reséndiz, de Tenancingo; y Lázaro Chávez Serrano, de Tepotzotlán. En amaranto, el primer lugar correspondió a Norma Josefina Lima San Vicente, de Ozumba. Las cuatro personas recibieron un vale para la adquisición de tractor, composta y asesoría técnica.

Además, se entregaron 56 premios distribuidos entre segundos a séptimos lugares. Las y los ganadores recibieron composta, asesoría técnica y vales para la compra de maquinaria, equipo e implementos agrícolas, de acuerdo con las necesidades de sus parcelas.

Everardo Lovera Gómez, Director General del Icamex, señaló que este concurso reconoce el cuidado de las semillas, el suelo y la biodiversidad, así como el trabajo heredado por generaciones para preservar la vida agrícola y avanzar hacia la soberanía alimentaria del Estado de México.

En esta segunda edición participaron 242 personas productoras, de las cuales 184 cultivan maíz nativo y 58 amaranto, provenientes de 50 municipios. Asimismo, 53 productoras y productores pertenecen a pueblos originarios: 30 mazahuas, 21 otomíes, una persona matlazinca y una nahua.

La selección de los y las ganadoras estuvo a cargo de un jurado conformado por instituciones académicas y de investigación, quienes evaluaron evidencias de campo mediante muestreo de suelo, entrevistas e inspección directa de parcelas.

Al evento asistió Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado de México, quien acompañó la entrega de incentivos a las personas productoras ganadoras.