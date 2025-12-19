Familia del PVEM convive en una posada comunitaria en Atizapán

Atizapán, Méx.- Acompañado por “Pepe” Couttolenc, presidente del Partido Verde Ecologista de México, Luis Montaño, militante del PVEM y presidente de la Fundación, “Lazos que Mueven”, encabezaron la posada comunitaria en las colonias López Mateos y María Luisa.

Durante la celebración, Montaño y Couttolenc, coincidieron en que las posadas tienen un valor social de las posadas como espacios de solidaridad y encuentro colectivo.

“Las posadas deben vivirse abiertas, aquí en la calle, porque se tienen que compartir. Es un momento para reflexionar y preguntarnos qué podemos ofrecer hoy a nuestro prójimo, a nuestro amigo, a nuestra vecina”, expresaron.

En su intervención, Pepe Couttolenc, destacó el trabajo territorial que se ha venido consolidando en Atizapán y la cercanía que existe con la comunidad.

“Estoy muy contento de estar aquí. Luis viene realizando un trabajo excepcional; la gente lo quiere porque es generoso, convive y comparte. Este tipo de eventos reflejan una cercanía real con las vecinas y los vecinos”, afirmó.

Montaño señaló, que la convivencia comunitaria permite romper dinámicas de aislamiento social y construir coincidencias desde la vida cotidiana.

“La sociedad es una sola y tenemos que encontrar coincidencias, porque al final todos queremos estar mejor. Estos espacios nos recuerdan que no estamos separados”.

Por su parte, Couttolenc resaltó que la suma de esfuerzos fortalece al Partido Verde y genera proyectos con arraigo social.

“La combinación de lo que ya se traía y lo que hoy se está construyendo abre, sin duda, grandes posibilidades. Los municipios se transforman con trabajo constante y aquí se ve un proyecto que avanza”, sostuvo.

Al cierre del evento, Luis Montaño deseó a las familias un fin de año positivo y con visión de futuro.

“Desde la familia Verde deseamos que este sea un cierre de año y una Navidad excepcional, pensando siempre hacia adelante. Gracias por compartir y por fortalecer la comunidad”, concluyó.

La posada comunitaria reafirmó el valor de las tradiciones mexicanas como espacios de identidad, cohesión social y organización vecinal en Atizapán de Zaragoza.