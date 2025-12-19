Delfina Gómez entrega juguetes y aguinaldos a menores del DIFEM

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de juguetes y aguinaldos a niñas, niños y adolescentes atendidos por el DIFEM, en un emotivo evento realizado en el Palacio de Gobierno, donde participaron alrededor de 150 menores provenientes de distintos Centros de Asistencia Social.

La actividad tuvo como objetivo brindar un momento de alegría y afecto a los infantes y adolescentes que se encuentran bajo la protección del DIFEM, incluyendo a quienes habitan en los centros Villa Hogar, Villa Juvenil, el Albergue Temporal Infantil y el Albergue Temporal de Rehabilitación Infantil.

Durante la ceremonia, la mandataria y miembros de su Gabinete entregaron juguetes y aguinaldos, acompañados de muestras de cariño y atención personalizada, creando un ambiente festivo y familiar.

En un mensaje difundido en redes sociales, la gobernadora destacó la importancia de estas acciones:

“Hoy, con mucha emoción y felicidad, entregamos aguinaldos a 120 niñas y niños de los Centros de Asistencia Social del @DIFEM_, quienes están a la espera de una familia. Con juguetes, libros para colorear y pinturas, queremos que las y los pequeñitos pasen un buen momento y tengan una feliz Navidad”, escribió.

Los menores, con rostros llenos de emoción, recibieron con entusiasmo los regalos, que incluyeron los tradicionales aguinaldos colmados de golosinas, así como juguetes de diversa índole: peluches, pelotas, carritos, cuadernos para colorear, crayolas, pinturas, rompecabezas, juegos didácticos y de boliche, entre muchos otros. La entrega estuvo acompañada por un ambiente musical navideño, gracias a la interpretación del Coro DIFEM, integrado por infantes de los albergues.

La gobernadora también reconoció el esfuerzo de quienes hacen posible estos momentos de alegría: “Quiero externar un reconocimiento especial a la Directora del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, así como a los titulares de las Secretarías que apoyaron esta noble causa, por llevar sonrisas a los pequeños a quienes el DIFEM brinda protección en espacios donde se les garantizan derechos básicos como alimentación, salud, educación y un entorno seguro”, expresó.

Este tipo de iniciativas, subrayó Gómez Álvarez, refuerzan el compromiso del gobierno estatal con la justicia social y el bienestar de la infancia, destacando la importancia de garantizar que todos los menores, sin excepción, tengan acceso a un entorno seguro y lleno de oportunidades para su desarrollo integral.