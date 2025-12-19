CODHEM alerta sobre riesgos de enfermedades invernales

Toluca, Méx.- Las enfermedades propias de la temporada invernal representan una amenaza real para la protección del derecho a la salud si no se toman las medidas preventivas necesarias en materia de vacunación, alimentación y evitar cambios bruscos de temperatura, aseguró el Médico Cirujano César Augusto Mejía Morales, especialista en salud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

El doctor también explicó que, a pesar de que se llevan a cabo importantes jornadas de vacunación a nivel nacional y se realizan campañas informativas y preventivas, la concentración de personas y los lugares cerrados o poco ventilados son las principales causas de padecimientos como la gripa, el resfriado común e, incluso, Covid, influenza y otras enfermedades que afectan a las vías respiratorias, por lo que hay que privilegiar las medidas de higiene y el uso de cubrebocas.

Precisó que durante la temporada invernal es común experimentar signos o síntomas como tos seca o con flema, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre y dificultad para respirar, que pueden ser indicativos de enfermedades respiratorias como la gripe, el resfriado común o la bronquitis. Si la persona experimenta alguno de estos síntomas, es importante consultar a un especialista y evitar que la situación empeore.

Asimismo, para prevenir enfermedades respiratorias en invierno es fundamental tomar medidas de higiene y cuidado personal, como lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua; evitar el contacto cercano con personas enfermas, usar mascarilla en lugares públicos y fortalecer las defensas con una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales, además de mantener los espacios bien ventilados y evitar el tabaquismo.

Finalmente, detalló que, siguiendo estas medidas, se puede reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias y disfrutar así de una temporada invernal saludable, sin embargo, si los síntomas se incrementan es necesaria la intervención médica especializada para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, así como para tomar otras medidas que protejan el derecho a la salud.