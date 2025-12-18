SIN TON NI SON

Francisco Javier Escamilla

18 diciembre, 2025

Columnas

Francisco Javier Escamilla Hernández

He estado leyendo una fascinante novela, de Santiago Posteguillo, relativa a la historia de Roma. Ahora mismo estoy con un hombre que influyó en la historia misma de la humanidad: Julio César.

Julio César fue una de las figuras más influyentes de la historia de Roma y su vida marcó el tránsito de la República romana hacia el Imperio. Nació en el año 100 a. C. en el seno de una familia patricia, la gens Julia, que afirmaba descender de la diosa Venus. Aunque su linaje era noble, su familia no era especialmente poderosa, lo que obligó a César a forjar su propio camino mediante la ambición, la inteligencia política y la habilidad militar.

Desde joven, Julio César mostró un notable talento para la oratoria y la política. Durante el turbulento periodo de luchas internas en Roma, apoyó al bando de los populares, que defendía los intereses del pueblo frente a la aristocracia senatorial. Esta postura le acarreó peligros, especialmente durante la dictadura de Sila, quien llegó a perseguirlo. Sin embargo, César sobrevivió y comenzó a construir su carrera pública ocupando cargos tradicionales como cuestor, edil y pretor, ganándose el favor del pueblo mediante espectáculos públicos y reformas.

Uno de los momentos clave de su vida fue la formación del Primer Triunvirato junto a Pompeyo y Craso. Esta alianza política le permitió acceder al consulado en el año 59 a. C. y, posteriormente, al mando militar de las Galias. Durante casi una década, César llevó a cabo una serie de campañas militares que expandieron el territorio romano y consolidaron su prestigio. La conquista de las Galias no solo demostró su genio militar, sino que también fortaleció la lealtad de sus tropas, un factor decisivo en su futuro político.

El creciente poder de Julio César generó temor en el Senado, especialmente en Pompeyo, quien se convirtió en su rival. En el año 49 a. C., César cruzó el río Rubicón con sus legiones, un acto que simbolizó la ruptura definitiva con el orden republicano y el inicio de una guerra civil. Tras vencer a Pompeyo y a otros opositores, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. Fue nombrado dictador vitalicio e impulsó importantes reformas administrativas, sociales y políticas, como la reorganización del calendario y la concesión de ciudadanía a diversos pueblos.

No obstante, su concentración de poder despertó el miedo de quienes veían en él una amenaza para la República. El 15 de marzo del año 44 a. C., los Idus de marzo, Julio César fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos Bruto y Casio. Su muerte no restauró la República, sino que desencadenó nuevas guerras civiles que culminaron con el ascenso de su heredero, Octavio Augusto, como primer emperador de Roma.

La vida de Julio César representa una combinación de ambición personal, talento excepcional y profundas transformaciones históricas. Su legado perdura no solo por sus conquistas militares y reformas políticas, sino también por haber cambiado de manera irreversible el rumbo de la civilización romana.

