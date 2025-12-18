Por luces navideñas de dudosa procedencia se presentan accidentes en temporada navideña: Rubén Borau

18 diciembre, 2025

Desde Puebla

El director de Gestión de Riesgo del ayuntamiento de Puebla, Raúl Borau, señaló que se incrementan hasta 20 por ciento los accidentes por luces de dudosa procedencia en fechas decembrinas.

En entrevista, dijo que la mayoría de los adornos luminosos que se vende en vía pública de manera ambulante no cumple la norma oficial mexicana; por lo tanto, las personas deben ser cuidadosas.

Finalmente, recomendó que el árbol de Navidad no debe colocarse cerca de las cortinas y muebles, pues, al registrarse un incendio, esto hace que se propague de manera inmediata.