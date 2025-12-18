Calles de Sacramento California convertidas en postales navideñas

Sacramento, California.- Durante la temporada decembrina, la ciudad de Sacramento se transforma en un escenario de luces, música y tradición, ofreciendo diversas opciones para que familias y visitantes para que disfruten del ambiente navideño.

Espectáculos masivos, así como calles vecinales convertidas en verdaderos cuentos de hadas, hasta espectáculos llenos de color.

Uno de los eventos más importantes, de esta ciudad es el Theatre of Lights, que se presenta en el Old Sacramento (Viejo Sacramento), Waterfront espectáculo gratuito, con una duración aproximada de 20 minutos, donde se recrea el clásico poema “’Twas the Night Before Christmas” mediante personajes en vivo, la participación de Jack Frost y el tradicional encendido de un árbol navideño gigante.

La experiencia combina teatro, luces y música, convirtiéndose en una parada obligada, para quienes visitan el centro histórico.

Otra de las grandes atracciones es Imaginarium, en Cal Expo, considerado el festival de luces más grande de Sacramento. Con más de cinco millones de luces, el evento ofrece jardines temáticos, espectáculos de circo, áreas interactivas, pista de patinaje sobre hielo y diversas actividades para todas las edades, consolidándose, como una experiencia inmersiva de gran formato.

Asimismo, Enchant Christmas, ubicado en Sutter Health Park, invita a recorrer un laberinto de luces decorativas, disfrutar de una pista de hielo, visitar un mercado navideño y tomarse fotografías con Santa Claus, en un ambiente para crear recuerdos familiares.

Además de estos eventos, algunos vecindarios, se han convertido en protagonistas de ésta temporada.

Destacan The Fab 40s, en East Sacramento, entre las calles 40 y 49, famoso por sus elaboradas decoraciones residenciales, y Java Court, en Natomas, una calle que cada año se llena de miles de luces y figuras navideñas, atrayendo a visitantes locales y externos, que rentan limusinas para hacer este mágico recorrido.

Con estas opciones, Sacramento ofrece una amplia variedad de experiencias que celebran la Navidad a través de la luz, la convivencia y la tradición.