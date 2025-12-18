SAT mantiene atención continua a contribuyentes en periodo vacacional

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que durante el periodo vacacional la atención a las y los contribuyentes se mantendrá con normalidad en sus oficinas. Quienes cuenten con citas programadas podrán acudir a realizar sus trámites de manera presencial.

Las únicas fechas en que no se brindará atención serán los días oficiales de descanso: 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, conforme a la normatividad vigente.

Esta institución dispone de una amplia oferta de servicios digitales diseñados para facilitar trámites que pueden realizarse sin necesidad de acudir a una oficina. Entre estos trámites destacan la generación o renovación de Contraseña, la renovación de la e.firma y diversos servicios de actualización de datos fiscales.

A través de la Oficina Virtual, las y los contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al RFC para personas físicas —incluidos mexicanos residentes en el extranjero sin obligaciones fiscales, asalariados o quienes no cuenten con obligaciones—, así como cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, incorporación o corrección de la CURP, obtención de constancias y la asistencia virtual para la recuperación de la Contraseña.

Con estas acciones, el SAT refrenda su compromiso de mantener servicios accesibles, eficientes y oportunos para las y los contribuyentes.