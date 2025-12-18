Economía informal aportó 25.4% del PIB en 2024, reporta INEGI

Ciudad de México.- La economía informal en México contribuyó con 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2024, lo que representó un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2023, de acuerdo con los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal (MEI) publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte, elaborado con año base 2018 como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, estima el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal con el fin de analizar su comportamiento y su contribución a la actividad económica del país.

El INEGI precisó que, del total de la informalidad, el sector informal aportó 14.5 por ciento del PIB, mientras que las otras modalidades de la informalidad (OMI) contribuyeron con 10.9 por ciento.

La medición distingue al sector informal como aquel integrado por micronegocios sin registros legales básicos para operar, en tanto que las OMI incluyen los ingresos generados por trabajadores en la agricultura, incluida la de subsistencia, el servicio doméstico remunerado y otras formas de empleo que carecen de protección legal, aun cuando estén vinculadas a unidades económicas formalmente registradas.

El instituto subrayó la diferencia entre el peso de la informalidad en el empleo y su participación en la producción, ya que en 2024 la aportación del PIB informal (25.4%) fue generada por el 54.4 por ciento de la población ocupada en informalidad, mientras que el sector formal contribuyó con 74.6 por ciento del PIB con apenas 45.6 por ciento de la ocupación.

“En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 75 pesos y quienes están en la informalidad, 25 pesos”, puntualizó el INEGI.

Por actividad económica dentro de la economía informal, el comercio al por menor incrementó su participación de 28.9 a 29 por ciento, la construcción de 14.7 a 15.6 por ciento, otros servicios —excepto actividades gubernamentales— de 6.1 a 6.4 por ciento, y transportes, correos y almacenamiento de 4.1 a 4.3 por ciento.

En contraste, el sector agropecuario redujo su peso de 11.6 a 11.1 por ciento, las industrias manufactureras de 13.5 a 13.0 por ciento, y el comercio al por mayor de 7.1 a 6.8 por ciento.

Dentro del sector informal, el comercio minorista disminuyó su contribución de 44.1 por ciento en 2023 a 43.5 por ciento en 2024, mientras que la construcción aumentó de 24.3 a 25.5 por ciento. Ambos rubros concentraron 69 por ciento del sector informal en 2024, frente al 68.4 por ciento registrado un año antes.

En el caso de las otras modalidades de la informalidad, el sector agropecuario se mantuvo como el componente de mayor peso, aunque redujo su participación de 26.1 a 25.8 por ciento, concluyó el INEGI.