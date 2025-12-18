México participa en la primera reunión de sherpas del G20

Washington, D. C..- La subsecretaria de Relaciones Exteriores y sherpa de México ante el G20, María Teresa Mercado Pérez, participó en la primera reunión de sherpas celebrada en Washington, D. C., los días 15 y 16 de diciembre, en el marco de la presidencia de Estados Unidos en el G20.

Durante la reunión, las y los sherpas sostuvieron sesiones de trabajo centradas en comercio, crecimiento y desregulación, innovación, así como abundancia energética.

En sus intervenciones, la subsecretaria Mercado Pérez reiteró la posición de México a favor de iniciativas que fortalezcan las relaciones comerciales y reduzcan barreras, al tiempo que destacó la importancia de avanzar hacia un futuro con innovación responsable y energéticamente seguro.

Particularmente, destacó que la innovación es un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las poblaciones.

Asimismo, señaló la disposición de México para colaborar de manera constructiva con la presidencia de Estados Unidos y con los demás miembros del G20, con el objetivo de promover la prosperidad compartida y atender de forma coordinada los desafíos globales más apremiantes.

Destacó que el G20 ha cobrado fuerza gracias a la participación y las contribuciones de todos sus miembros, países invitados y organizaciones internacionales, y es de la mayor relevancia entablar un diálogo exhaustivo e inclusivo sobre asuntos relacionados con la membresía del grupo y de crear modalidades que faciliten el diálogo con terceros.

La subsecretaria Mercado Pérez sostuvo también encuentros bilaterales con el sherpa de Estados Unidos, Emory Cox, y con las sherpas de Canadá y Australia, Cindy Termorshuizen y Lisa Elliston, respectivamente.

La delegación mexicana estuvo integrada también por Farid Hannan Goyri, director general en la Subsecretaría para América del Norte, y por Alejandro Alba Fernández, coordinador para G20 y MIKTA en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

El G20, que se reúne a nivel de líderes desde 2008, es el principal foro internacional de coordinación de políticas públicas orientadas a promover el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en el que participan economías desarrolladas y emergentes. La presidencia de Estados Unidos, iniciada el 1 de diciembre de 2025, marca el inicio del segundo ciclo de presidencias del G20.