La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia inversiones en sector energético

Ciudad de México.- El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles un paquete de inversiones públicas y privadas para el sector energético que iniciará en 2026 y que supera los 12 mil millones de dólares, enfocado en la nueva capacidad de generación eléctrica y en el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el desarrollo industrial y productivo del país requiere garantizar el abasto eléctrico y la modernización del sistema, al subrayar que “se necesita energía” para sostener el crecimiento económico.

En el marco del nuevo esquema legal, que establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe asegurar al menos el 54 por ciento de la generación eléctrica, el Gobierno federal informó que la empresa productiva del Estado será responsable de la construcción de centrales de ciclo combinado y proyectos solares.

La mandataria detalló que la CFE invertirá en cuatro plantas de ciclo combinado que utilizarán gas natural, con una capacidad conjunta cercana a los 1,500 megavatios (MW), además de una central de combustión interna que se construirá en Los Cabos, Baja California Sur.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Calleja, precisó que cinco proyectos de generación firme permitirán adicionar alrededor de 3,000 MW al sistema eléctrico nacional, con una inversión estimada de 4,328 millones de dólares.

En materia de energías limpias, Calleja aseguró que continuará el desarrollo del complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora. Explicó que las fases 3 y 4 del proyecto aportarán 580 MW adicionales, con una inversión aproximada de 710 millones de dólares, e incorporarán sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permitirá consolidarlo como el complejo de generación solar más grande de América Latina.

A su vez, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que una convocatoria emitida en octubre derivó en 20 proyectos privados listos para su desarrollo. De estos, 15 son fotovoltaicos, con una capacidad de 2,471 MW, y cinco eólicos, con 849 MW, lo que suma 3,320 MW de nueva generación, además de 1,488 MW en sistemas de almacenamiento.

El Gobierno federal enmarcó este paquete de inversiones como parte de la transición energética y estimó que la expansión de la generación solar permitirá evitar más de un millón de toneladas de CO₂ equivalente al año, en concordancia con los compromisos internacionales de México en materia ambiental.

Por otra parte, urgió este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “asumir su papel” para evitar un “derramamiento de sangre” frente a la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional, la mandataria reiteró la postura histórica de México en materia de política exterior, al subrayar que, más allá de las opiniones sobre el régimen venezolano y la presidencia de Nicolás Maduro, el país mantiene una posición firme de rechazo a la intervención.

“Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención (…) y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, expresó.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” contra petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano, medida que ha elevado la tensión regional.

La presidenta enmarcó su postura en la doctrina de política exterior mexicana, basada en los principios de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

Asimismo, enfatizó que, ante conflictos internacionales, México privilegia el uso de canales diplomáticos por encima de acciones de fuerza.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, sostuvo.

Por ello, Sheinbaum puso el acento en la importancia del sistema multilateral y pidió que la ONU intervenga políticamente para contener el deterioro del conflicto y promover una salida pacífica a la crisis