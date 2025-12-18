Gobierno federal solicita al Senado autorizar ejercicios militares con Estados Unidos

Ciudad de México.- El Gobierno federal prevé realizar acciones de colaboración militar entre México y Estados Unidos entre los meses de enero y marzo, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de ambas fuerzas armadas, de acuerdo con comunicaciones enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado de la República.

El intercambio bilateral contempla la participación de la Armada de México y sus homólogos estadounidenses, así como la salida de elementos navales mexicanos al país vecino y el ingreso de fuerzas especiales de Estados Unidos a territorio nacional.

Las solicitudes fueron notificadas en dos comunicaciones distintas remitidas por el Ejecutivo federal y recibidas este miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instancia que funciona como sede del Poder Legislativo durante el receso parlamentario. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, turnó ambas peticiones a la Cámara de Senadores para su análisis y eventual aprobación.

En la primera comunicación, se informó que la Secretaría de Gobernación remitió el documento mediante el cual la presidenta solicita autorización para permitir la salida de tropas de la Armada de México con destino al Camp Shelby, Mississippi, en Estados Unidos, donde participarán en el evento denominado “Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, a realizarse del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Posteriormente, se dio lectura a la segunda solicitud, correspondiente al ingreso a territorio mexicano de personal del Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos de América, quienes participarían en el ejercicio “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

Este entrenamiento se desarrollará en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026, y tendrá como sedes el cuartel general de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, así como el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina en Champotón y el mando naval de Ciudad del Carmen, ambos en Campeche.

Durante la primera sesión de la Comisión Permanente, celebrada en el Palacio de San Lázaro, se notificó al pleno de diputados y senadores sobre estas comunicaciones presidenciales. La respuesta del Senado deberá formalizarse en los primeros días de enero, ya que las actividades están programadas para iniciar los días 18 y 19 de enero y tendrán una duración de dos a tres meses, según el caso.

La próxima sesión de la Comisión Permanente está programada para el 7 de enero, fecha en la que podría avanzarse en la discusión de estas solicitudes.