Sentencia de 70 años a ex alcaldesa de Amanalco por el delito de homicidio

Toluca, Méx.- Luego de que la Fiscalía General de Justicia mexiquense, acreditó que la ex presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles ordenó el homicidio del síndico municipal y un chofer de dicho ayuntamiento, un juez impuso una sentencia de 70 años de prisión.

Dicha sentencia fue tras acreditar su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C., registrado el 25 de enero de 2023, quienes fueron privados de la vida por sus órdenes.

Durante la investigación de la Operación “Enjambre”, logró precisar que las víctimas, cuando se encontraban en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

A través de actos de investigación, el Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.

Las pesquisas establecieron que la entonces presidenta municipal, sostuvo una llamada telefónica con un integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, a quien le solicitó privar de la vida al entonces Síndico Municipal con el fin de “quitarlo del camino y poder trabajar bien”, para lo cual, el 25 de enero del 2023, envió al integrante del cabildo a una reunión al municipio de Zacazonapan.

Mientras que el día 26 de enero, del 2023, fueron hallados los cuerpos de ambas víctimas al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla perteneciente al municipio de Zacazonapan.

Información de esta Fiscalía determinó que María Elena Martínez Robles, ex Presidenta Municipal de Amanalco participó en diversas reuniones con integrantes de una célula criminal con orígenes en Michoacán, con el fin de coordinar la forma de trabajar con la administración municipal.

La ahora sentenciada fue detenida como resultado de las acciones operativas y de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Operación “Enjambre” con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Además de la sentenció a 70 años de prisión, tendrá que hacer el pago de una multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Esta es la onceava sentencia condenatoria, obtenida en contra de los 16 objetivos prioritarios dentro de la Operación “Enjambre”, y que hasta el momento suma 60 presuntos responsables detenidos.