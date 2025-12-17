Capturan a presuntos responsables de homicidio en Metepec

Metepec, Méx.- Elementos de la policía municipal de Metepec, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron este lunes a un hombre y una mujer señalados como responsables del homicidio de un vecino del fraccionamiento Rancho San Francisco ocurrido el pasado 1 de octubre.

Tras varios meses de investigación, la FGJEM emitió una orden de aprehensión contra Raymundo “N” y Yolanda “N”, quienes presuntamente agredieron a la víctima identificada como Mario, provocándole la muerte esa misma noche.

La detención se realizó mediante operativos conjuntos entre la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Dirección de Seguridad Pública de Metepec, a través de la Unidad Anti-Delito.

Los imputados fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde permanecerán a disposición de la autoridad judicial.

Autoridades locales destacaron la coordinación permanente entre los cuerpos de seguridad estatales y municipales para garantizar la paz y el orden en Metepec, subrayando la efectividad de los operativos conjuntos en la lucha contra la delincuencia.