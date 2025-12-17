Batres destaca compromiso social del Poder Judicial en encuentro internacional en Austin

Austin, Texas.. El pasado viernes, 12 de diciembre, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM (PUEDJS–UNAM) y el Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin organizaron en Austin, Texas el encuentro internacional “Judicial Elections in Mexico: Reflections on the Judicial Reform, One Year Later”. El evento reunió en el Eidman Courtroom de la UT Austin a especialistas en derecho constitucional, autoridades judiciales y académicos de diversas instituciones de México y Estados Unidos para analizar las elecciones judiciales y el futuro del Poder Judicial en México.

La jornada abrió con la intervención de John M. Ackerman, director del PUEDJS, quien subrayó la relevancia del diálogo internacional para comprender el momento histórico que vive el país. “El tema del Poder Judicial ha sido muy polémico; era natural que un cambio de esta magnitud generara un debate profundo”, afirmó. Ackerman agradeció también al académico Richard Albert, Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas por promover de manera conjunta este espacio de intercambio y reflexión.

El evento contó con la Conferencia Magistral de la Ministra Lenia Batres, “Logros y retos de la reforma judicial mexicana”, en la cual explicó los grandes beneficios de la Reforma Judicial, incluyendo el acercamiento del poder judicial con la ciudadanía, la eliminación de privilegios de este poder y la austeridad en el Poder Judicial. . Aseguró que estas medidas no vulneran la independencia judicial, sino que fortalecen su legitimidad y transparencia. Destacó que la reforma impulsa una nueva relación entre las personas juzgadoras y la sociedad, orientada a una impartición de justicia sensible a los contextos sociales y a las necesidades de víctimas, acusados, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes. “No estamos actuando contra la independencia judicial; estamos construyendo un Poder Judicial con mayor compromiso social y con jueces capaces de atender la realidad concreta de quienes buscan justicia”, declaró.

Por su parte, en la Conferencia Magistral a cargo del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, “Los debates sobre las razones de la reforma judicial”, el académico repasó las múltiples razones históricas y teóricas que fundamentan la transformación del sistema judicial implementada por medio de la Reforma Judicial, incluyendo la opacidad, la corrupción, la subordinación política y el nepotismo que ya había afectado gravemente la legitimidad de este poder. y También realizó algunas propuestas de mejora para procesos electorales futuros, como fortalecer la integración de los comités de evaluación, ampliar los exámenes de mérito y garantizar total certeza en el mecanismo de insaculación.. “El principio de elección popular de jueces llegó para quedarse; ahora debemos perfeccionarlo para asegurar procesos imparciales, equitativos y plenamente confiables para toda la sociedad mexicana”, afirmó.

Durante la primera mesa de discusión realizada durante la tarde, el Dr. Ackerman participó junto con el Humberto H., Consul General de México en Austin, Texas; Jorge Madrazo, de la UNAM; Ricardo Sepúlveda, de la Escuela Libre de Derecho; y Lydia Tiede, de la University of Houston. Ackerman ofreció un análisis histórico y comparado donde reflexionó sobre como la elección popular de jueces en Estados Unidos, no debilita a la justicia, sino que la fortalece. “Quienes afirman que esta reforma judicial sería antidemocrática están confundidos; someter los cargos a una elección popular es, por definición, un mecanismo democrático”, sostuvo ante el panel. Añadió que el proceso actual marca un giro profundo en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía: “Estamos trasladando el Poder Judicial fuera de la órbita del Ejecutivo y acercándolo al poder popular”. Subrayó que el debate debe centrarse ahora en cómo garantizar elecciones pulcras, imparciales y transparentes para consolidar una verdadera democratización judicial.

En la segunda mesa de discusión, el secretario académico del PUEDJS, el Mtro. Ricardo Miranda, participó junto con el Dr. Orlando Aragón (Centro de Estudios Constitucionales), el Dr. Imer Flores (UNAM), y el Dr. Jaime Olaiz González (Universidad Panamericana). En su exposición, el Mtro. Miranda destacó la dimensión histórica del momento que atraviesa el país y señaló que la reforma judicial no constituye únicamente una disputa institucional, sino un punto de inflexión para repensar el proyecto democrático mexicano.

Ante contextos de desigualdad y crisis de representación, afirmó, la ciudadanía exige nuevas formas de legitimidad. Por ello, enfatizó que México vive una oportunidad única para replantear el sentido social del constitucionalismo: “No se trata únicamente de modificar estructuras jurídicas; estamos frente a la posibilidad de reconstruir el pacto democrático desde la justicia misma”. Al cierre de la mesa, las y los participantes coincidieron en que, si bien la reforma abre un horizonte de transformación democrática, también presenta múltiples aspectos perfectibles que deberán ser discutidos y ajustados para garantizar su viabilidad, eficacia y legitimidad.

El evento reunió perspectivas diversas para enriquecer el debate sobre uno de los procesos constitucionales más relevantes de la historia reciente del país. A lo largo de las distintas mesas se expresaron tanto posturas favorables como críticas a la reforma judicial, lo que permitió un intercambio abierto, riguroso y respetuoso entre visiones coincidentes y divergentes.

El evento concluyó con el compromiso de mantener la colaboración académica internacional para observar, analizar y acompañar los cambios institucionales que definirán la vida pública de México en los próximos años.