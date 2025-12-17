Reportan incendio en bodega de reciclaje en Coacalco

Coacalco, Méx.- Un incendio se registró en una bodega dedicada al reciclaje de madera, ubicada en la colonia San Francisco Coacalco, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre vecinos de la zona.

De acuerdo con reportes de vecinos y automovilistas, el siniestro fue alertado al observar que el fuego se propagaba rápidamente debido al material almacenado en el inmueble, principalmente madera y otros residuos inflamables. La columna de humo fue visible desde distintos puntos del municipio, lo que incrementó la preocupación entre la población.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad pública, quienes acordonaron la zona y realizaron la evacuación preventiva de habitantes cercanos, mientras se llevaban a cabo las labores para sofocar las llamas.

Tras más de una hora de trabajos, el incendio fue controlado, iniciándose posteriormente las labores de remoción de escombros para descartar riesgos adicionales.

Autoridades municipales informaron que no se reportaron personas lesionadas y señalaron que las causas del incendio aún se desconocen, por lo que se realizará el peritaje correspondiente para determinar el origen del siniestro.