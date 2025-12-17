Cepal prevé que México será el país con menor crecimiento económico de América Latina en 2025

Ciudad de México.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que México será el país con el menor crecimiento económico de la región en 2025, con una tasa de expansión de apenas 0.4%, cifra seis veces menor al promedio latinoamericano.

Al presentar el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025, el organismo de Naciones Unidas señaló que el bajo dinamismo de la economía mexicana se extenderá a 2026, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 1.3%, la segunda tasa más baja de la región, sólo por encima de Bolivia, que registraría un avance de 0.5%.

De acuerdo con el informe, incluso economías con severas dificultades, como Venezuela, crecerían más que México, con una expansión estimada de 6.5% en 2025 y de 3% en 2026, pese a las sanciones económicas y presiones externas que enfrenta ese país.

En el apartado dedicado a México, la Cepal atribuye el bajo crecimiento principalmente a una marcada desaceleración del consumo y a la contracción de la inversión. Además, advierte que la imposición de aranceles a ciertos productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en los anuncios y la materialización de nuevas inversiones.

El organismo señaló que existen factores que podrían modificar las estimaciones de crecimiento, tanto al alza como a la baja, entre ellos el desempeño de la economía mundial —en particular la de Estados Unidos—, así como el comportamiento de la inversión y el consumo internos.

Como consecuencia de la desaceleración económica, especialmente de la reducción del consumo, la inflación interanual de México se ubicaría en 3.8% al cierre de 2025, casi medio punto porcentual por debajo del nivel observado en 2024, cuando fue de 4.2%.

En materia fiscal, la Cepal estimó que el déficit del sector público no financiero representaría 4.4% del PIB, entre uno y tres puntos porcentuales menor al registrado en 2024, en línea con las medidas de consolidación fiscal impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, la deuda pública neta total ascendería a 53.8% del PIB al cierre de 2025, más de un punto porcentual por encima del nivel del año previo.

Para 2026, el organismo anticipa que el crecimiento de 1.3% del PIB mexicano estaría sustentado en una mejora del entorno económico internacional, un repunte de la inversión y un mayor dinamismo del comercio.

El bajo desempeño económico de México en el primer año del gobierno de Sheinbaum ocurre después de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) registró el menor crecimiento promedio anual de los últimos 36 años, con una tasa de 0.9%. Sólo durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1983-1988) se observó un comportamiento más débil, con un crecimiento promedio de 0.3% anual.

A nivel regional, la Cepal advirtió que América Latina continúa en una senda de bajo crecimiento. Para 2025, el PIB regional crecería 2.4% y en 2026 lo haría 2.3%, lo que implicaría cuatro años consecutivos de bajo dinamismo económico. Esta tendencia respondería a la pérdida de fuerza del consumo privado y de la demanda externa, así como a un menor crecimiento del empleo.

Por subregiones, América del Sur registraría una expansión de 2.9% en 2025, impulsada por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador, aunque en 2026 se desaceleraría a 2.4%. Centroamérica crecería 2.6% en 2025, afectada por el debilitamiento de la demanda estadounidense, y 3% en 2026, aunque con vulnerabilidades asociadas al comercio, las remesas y el cambio climático. En el Caribe, el crecimiento sería de 5.5% en 2025 y de 8.2% en 2026, impulsado por la actividad petrolera en Guyana y la recuperación del turismo.

Finalmente, el informe advirtió que el escenario económico de 2026 estará condicionado por diversos riesgos externos e internos, como el desempeño de la economía mundial, la evolución de los mercados laborales y su impacto en el ingreso de los hogares.a