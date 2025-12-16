Toluca celebra el bicampeonato con caravana histórica junto a su afición

Foto: Saulo Magno

Toluca, Méx.– Tras conquistar su décimo segundo campeonato de Liga MX y firmar un histórico bicampeonato, los Diablos Rojos del Toluca no dejaron pasar la oportunidad de celebrar con su gente y protagonizaron una multitudinaria caravana que quedará grabada en la memoria de la ciudad.

El recorrido arrancó en el Estadio Nemesio Diez, epicentro de la hazaña deportiva, y avanzó por diversas vialidades emblemáticas hasta culminar en el monumento al Águila de Colón, punto donde la fiesta alcanzó su clímax. Desde el inicio y a lo largo del trayecto, miles de aficionados escarlatas acompañaron al equipo, tiñendo las calles de rojo entre banderas, camisetas, cánticos y un ambiente de auténtico carnaval futbolero.

A bordo de un par de turibuses, jugadores, cuerpo técnico y directivos compartieron el festejo con la afición, que no dejó de mostrar su respaldo y orgullo por el logro obtenido. El coloso de la avenida Morelos, testigo del dramático desenlace en la final, volvió a ser protagonista simbólico del festejo, ahora como punto de partida de una celebración popular que se extendió por horas.

La llegada al Águila de Colón marcó el momento más intenso de la jornada. Música, espuma, fotografías, cantos y porras convirtieron el lugar en una auténtica verbena escarlata, donde la comunión entre equipo y afición fue total. El festejo reflejó no solo la alegría por el título, sino el sentido de identidad que el Toluca mantiene con su gente.

Jugadores como Alexis Vega, Jesús Angulo y Helinho se mostraron especialmente emotivos durante la celebración. Fieles a su estilo, no dudaron en convivir, cantar y brindar junto a los aficionados, recordando los momentos de tensión vividos en la final, donde la tanda de penales provocó más de un suspiro entre la parcialidad choricera.

De esta manera, el Toluca cierra un 2025 de ensueño, un año marcado por la obtención de los títulos del Clausura y Apertura 2025, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup. El horizonte inmediato ya marca un nuevo reto: la participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2026, donde los Diablos buscarán extender una etapa dorada que hoy celebra todo el Estado de México.