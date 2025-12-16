BUAP abre convocatoria de condonaciones de pago para reinscripción primavera 2026

La Universidad Autónoma de Puebla convoca a la comunidad estudiantil de la BUAP, reinscrita en el nivel medio superior o nivel superior en las modalidades escolarizada y semiescolarizada, que participe en el proceso de condonaciones de pago de reinscripción para el periodo escolar de Primavera 2026.

Para dar apoyo, mejorar las condiciones y posibilidades de permanencia y conclusión de estudios del alumnado.

De acuerdo al documento, podrán participar aquellos que formen parte del personal académico o no académico universitario o beneficiaria del citado personal.

Ser integrante del alumnado con promedio de nueve o superior.

Tras presentar los requisitos deberán ingresar a https://condonaciones.buap.mx/ para realizar la solicitud a partir de las 10:00 horas del 11 de diciembre y hasta las 17:00 horas del 16 de diciembre de 2025.

De los criterios de asignación: El porcentaje de condonación para alto desempeño académico será para los promedios: De 9.0 a 9.49 se otorgará un porcentaje del 33%; y de 9.50 a 10 se otorgará un porcentaje del 50%.