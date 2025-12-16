México, sede de la edición inaugural del programa de futbol Next Gen Draft

Ciudad de México.– LALIGA y EA SPORTS™ traerán por primera vez a México el programa Next Gen Draft, una iniciativa de identificación, formación y desarrollo de talento juvenil que forma parte de EA SPORTS FC FUTURES, el programa de impacto social de EA SPORTS™, que celebra actualmente su tercera edición.

Next Gen Draft México está dirigido a niñas y niños de entre 14 y 15 años (nacidos en 2011 y 2012) y se llevará a cabo los días 10 y 11 de enero de 2026 en la Ciudad de México. El objetivo del programa es ofrecer a jóvenes futbolistas una plataforma de alto rendimiento y generar nuevos entornos de entrenamiento y competencia que impulsen su desarrollo integral, de manera totalmente gratuita.

El registro ya se encuentra abierto. Las familias interesadas pueden inscribir a sus hijas e hijos en www.LALIGAacademymx.com, hasta agotar el cupo disponible.

LALIGA FC FUTURES Next Gen Draft México constará de cuatro fases, diseñadas para evaluar y fortalecer tanto las habilidades deportivas de las y los participantes como sus valores personales:

1. Torneo FC Rush (10 de enero). Inspirado en el videojuego EA SPORTS FC, las y los jugadores registrados competirán en partidos 5 vs. 5, divididos en dos tiempos de 7 minutos. Con más de 80 partidos en un solo día, visores oficiales de LALIGA, que viajarán desde España, evaluarán aspectos como técnica, visión de juego, actitud y desempeño para seleccionar a 50 jugadores (25 niñas y 25 niños).

2. Entrenamiento FC FUTURES Academy (11 de enero). Las y los 50 jugadores seleccionados recibirán entrenamientos personalizados inspirados en las FC FUTURES Practices, impartidos por entrenadores LALIGA con licencia UEFA PRO, bajo la metodología oficial de LALIGA. Al finalizar esta fase, 32 jugadores (16 niñas y 16 niños) avanzarán a la siguiente etapa.

3. Partido final (11 de enero). En esta fase, los jóvenes talentos disputarán un partido completo 11 vs. 11 frente a un equipo local. Al término del encuentro, se seleccionará a las 4 mejores niñas y los 4 mejores niños, quienes representarán a México en una experiencia única con LALIGA en España.

La selección no se basará únicamente en el rendimiento deportivo, sino también en factores psicoemocionales, donde valores como el compromiso, el trabajo en equipo y la perseverancia serán fundamentales.

4. Experiencia LALIGA en España (junio–julio). En la etapa final del programa, las y los finalistas viajarán a España con todos los gastos cubiertos, para integrarse a un grupo internacional de 40 jóvenes talentos (de los cuales 8 —4 niñas y 4 niños— provendrán de la fase México). Durante esta experiencia, recibirán entrenamientos profesionales con entrenadores LALIGA UEFA PRO, disputarán partidos amistosos contra equipos de fuerzas básicas de clubes de LALIGA EA SPORTS y participarán en actividades exclusivas que los sumergirán en el entorno del fútbol de élite europeo.

Esta edición de Next Gen Draft México representa una valiosa oportunidad para las familias mexicanas de acercar a sus hijas e hijos a una plataforma que combina formación profesional, proyección internacional y un entorno diseñado para motivar, inspirar y acompañar su desarrollo.

A nivel global, el proyecto se desarrollará de enero a junio en países como Japón, Nigeria, Marruecos y China, y culminará con una fase final en España que reunirá a 40 jugadores seleccionados dentro de un programa de entrenamiento basado en la metodología LALIGA Academy.

Esta segunda edición da continuidad al exitoso debut del año pasado, que transformó la vida de jóvenes futbolistas en Sudáfrica, Guatemala, Vietnam, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

El registro ya está abierto para niñas y niños nacidos entre 2011 y 2012 en www.LALIGAacademymx.com. Toda la información y novedades del programa estarán disponibles en Instagram (@LALIGAacademymx) y Facebook (LALIGA Academy México).

EA SPORTS FC FUTURES es una iniciativa global de largo plazo de EA SPORTS™ enfocada en invertir en el fútbol comunitario. Además de respaldar más de 15 programas aliados y donar equipamiento en más de 10 países, el proyecto ofrece una biblioteca digital gratuita con ejercicios de entrenamiento para que entrenadores los utilicen en sus sesiones diarias.

Estos ejercicios combinan visuales del videojuego con la guía de entrenadores expertos, integrando el mundo físico y digital del deporte para crear experiencias de aprendizaje innovadoras para jóvenes futbolistas.

El proyecto también invierte en la rehabilitación de canchas de fútbol en comunidades con acceso limitado al deporte, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y ofrecer espacios seguros para niñas y niños. Renovaciones anteriores se han realizado en Málaga y Valencia (España), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Cheng San-Seletar (Singapur), São Paulo (Brasil), Medellín (Colombia) y Guadalajara (México), contribuyendo a revitalizar comunidades y ampliar el acceso al fútbol.

.