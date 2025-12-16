Supervisa alcalde de Naucalpan obras del programa COMUNA

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, realizó una gira de trabajo durante la cual recorrió cinco comunidades del Pueblo de San Francisco Chimalpa, beneficiadas con el programa La COMUNA (Comunidad Unida y Activa).

Ahí, constató el desarrollo de los trabajos que se realizan de la mano con vecinas y vecinos para mejorar su calidad de vida.

Comentó que, ante un cierre de año, se tienen avances en servicios públicos, agua, seguridad y en obra pública, rubro en el que se invierten más de mil millones de pesos,

En el Barrio del Castillo, perteneciente al Pueblo de San Francisco Chimalpa, donde más de mil 200 vecinas y vecinos contarán con la pavimentación de la avenida Esmeralda, el alcalde mencionó que estos trabajos brindan condiciones apropiadas para disfrutar de una vida digna, segura y próspera, impactando positivamente en todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad.

Ante vecinas y vecinos, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y la comunidad, favorece a miles de personas en menor tiempo, para recuperar los atrasos que por décadas se han acumulado en Naucalpan y que han impedido el desarrollo integral de las personas. Refirió que, en Chimalpa hay un compromiso de lograr impactar todos y cada uno de los 40 barrios y de los distintos parajes para lograr mejorar la calidad de vida de las familias.

Reiteró que, el programa la COMUNA no se decide de manera arbitraria, las diferentes obras que se realizan de manera conjunta con la comunidad, es a través del acuerdo para decidir la obra a realizar, ya sea una calle, algún parque o espacio público, siempre con el fin de favorecer a las y los vecinos.

“Con la COMUNA, lo que se plantea, por un lado, es ahorrar costos, pero no bajar la calidad de las obras, refuerza el empleo temporal, además del presupuesto participativo, para que la ciudadanía decida la obra a realizar”.

Montoya Márquez, dijo a los vecinos y vecinas: “necesitamos de manera sincera del apoyo de todas y todos ustedes, como vecinas y vecinos para que traigamos la justicia a San Francisco Chimalpa y que podamos ir mejorando con 40 focos, 40 puntos de activación, 40 puntos de organización vecinal. El único requisito es que nos ayuden a que esto avance y una vez que vayan terminando, pues le entramos a la siguiente etapa, pero de lo que depende es de la organización vecinal”.

Anunció que se trabajará para establecer, el siguiente año, un Parque público en Chimalpa debido a que resulta irónico que con tanto bosque no se cuente con un espacio en el que niñas, niños y familias enteras puedan asistir a convivir. Resaltó que esto también elevará la calidad de vida de las personas.

Dijo que, su gobierno, desde un inicio se propuso ser el gobierno más cercano de la historia y “lo estamos cumpliendo porque no hay día que no salgamos a las comunidades y no hay día que no estemos en contacto directo con ustedes para que nos digan lo que está bien, lo que está mal y lo que puede mejorar”, dijo.

El alcalde constató también en el Pueblo de San Francisco Chimalpa, los avances en el Paraje el Membrillo, del que contará por primera vez con su avenida principal hecha de concreto hidráulico. En el Barrio Las Trenzonas, se pavimentará su calle principal, Real del Oro. En el Barrio Tejamanil se beneficiará a la comunidad con la pavimentación de la calle Cerrada de Pino y también la entrega de tinacos, para contribuir con el desabasto de agua en esta zona y contar con un recurso para almacenar el vital líquido

Finalmente, recorrió la avenida Margarita para requerir el apoyo, en este lugar se llevan a cabo obras de construcción para contar con la vialidad que favorecería la movilidad de los habitantes de esta zona.