Detienen a cuatro presuntos integrantes de grupo delictivo en Chimalhuacán

Redacción 16 diciembre, 2025

Chimalhuacán, Méx.- En dos acciones distintas y derivado de trabajos de investigación en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal detuvieron a cuatro personas probables integrantes de un grupo delictivo.

En una primera intervención, efectivos de la dependencia estatal y policías locales efectuaban patrullajes de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, como parte de la encomienda instruida en las Mesas de Paz, cuando recibieron un reporte sobre un robo con violencia en calles del municipio.

Tras un despliegue, observaron a los aparentes involucrados, quienes al notar su presencia actuaron de manera sospechosa y evasiva. Conforme al protocolo de actuación, les dieron alcance y efectuaron una revisión en la cual localizaron un picahielo y un machete, por lo que luego de informar el constitutivo del delito, detuvieron a Jorge “N” de 27 años y Cristian “N” de 18 años.

Como resultado de esta detención, el cuerpo de seguridad obtuvo información sobre otras dos personas, quienes al parecer están relacionadas en la comisión de un homicidio, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda que los llevó a avenida Pino Suárez, esquina con calle 12 de Diciembre, en el Barrio San Vicente Chicoloapan, en el mismo municipio, donde detuvieron a Ricardo “N” de 44 años y Gabriela “N” de 39 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que los cuatro detenidos podrían pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que se extenderán las averiguaciones.

