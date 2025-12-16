Inicia en Tlalnepantla el “Operativo Aguinaldo Seguro”

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz informó que la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana implementa el “Operativo Aguinaldo Seguro”, para cuidar a comerciantes y consumidores en la temporada decembrina. A través de estrategias y vigilancia, se monitorean zonas clave para prevenir delitos, como bancos y centros comerciales.

Dijo que con el operativo “Aguinaldo Seguro”, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana busca prevenir delitos durante la temporada decembrina y así proteger a las y los habitantes de Tlalnepantla para que disfruten de las fiestas y realicen sus compras con tranquilidad.

Pérez Cruz, comentó, que la Policía Municipal tiene la encomiendo de reforzar la presencia de elementos en zonas comerciales de alta afluencia, sucursales bancarias y cajeros automáticos, esto con el objetivo de preservar la integridad de las personas que acuden a estos puntos de Nuestra Ciudad.

Al respecto, Jorge Alberto Gómez Estrella, titular de la Comisaría, informó que con estrategia y vigilancia se implementa el uso de la tecnología con drones para monitorear en tiempo real zonas comerciales y rutas de transporte a través de una estrecha coordinación entre todas las áreas.

También para inhibir delitos en los puntos referidos, se mantiene vigilancia y monitoreo constante con cámaras de seguridad y análisis de riesgo, lo que permite identificar a presuntos agresores para su detención.

Dijo que la Policía Municipal, emite algunas recomendaciones para seguridad de las y los habitantes, principalmente de los cuentahabientes como planificar sus retiros, se sugiere evitar horarios pico y días de pago masivo, además de acudir acompañados y retirar lo necesario.

Mantenerse alerta es fundamental, se debe observar el entorno, desconfiar de extraños y no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros; utilizar medios electrónicos, preferentemente transferencias bancarias y pagos con tarjeta para reducir el manejo de efectivo.

Piden a la ciudadanía, reportar cualquier actividad sospechosa, ante situaciones de riesgo o personas con actitud incierta, llama inmediatamente al C4 o a la policía vecinal.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana pone a disposición de las y los habitantes los números del C4 Poniente: 55 5366 4444; C4 Oriente: 55 5714 5017 y de la Coordinación de Asuntos Internos: 56 1053 1704.