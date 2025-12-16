Audi presenta la identidad de su equipo de Fórmula 1

Ciudad de México.- Audi dio un paso definitivo en su camino hacia la Fórmula 1 al confirmar que su escudería competirá bajo el nombre Audi Revolut F1 Team, con miras a la temporada 2026. La marca alemana anunció además que la decoración completa de su primer monoplaza será revelada el 20 de enero de 2026 durante un evento inmersivo que se llevará a cabo en Berlín, ciudad que será el punto de partida simbólico de esta nueva era para el fabricante.

El anuncio despeja por completo las dudas en torno a la identidad del equipo que tomará el lugar de Sauber en la parrilla y consolida a Revolut, empresa británica de tecnología financiera, como socio principal del proyecto. De acuerdo con Audi, la relación entre ambas marcas no se limita a un acuerdo publicitario tradicional, sino que busca establecer una colaboración estratégica con impacto tanto dentro como fuera de la pista.

Según el comunicado oficial, la alianza pretende transformar la experiencia de los aficionados mediante activaciones especiales, acceso a eventos y beneficios exclusivos a través de la aplicación de Revolut. A nivel operativo, Revolut Business será integrada en las operaciones financieras del equipo, mientras que Revolut Pay se implementará en la tienda oficial para mejorar la experiencia de compra de los seguidores.

“Revelar el nombre y el logotipo de Audi Revolut F1 Team representa otro hito fundamental en nuestro camino hacia el pináculo del automovilismo”, declaró Gernot Döllner, CEO de AUDI AG y presidente del consejo de administración de Sauber Motorsport AG, quien destacó que la nueva identidad refleja la ambición, la innovación y la visión de largo plazo del proyecto.

Berlín será el escenario del debut visual el próximo 20 de enero, con un evento que, de acuerdo con la marca, buscará transmitir valores como la claridad, la inteligencia técnica y la emoción. Un día después, el 21 de enero, la presentación se abrirá al público, permitiendo que los aficionados conozcan de primera mano la imagen del monoplaza.

La fecha elegida resulta estratégica, ya que apenas seis días más tarde, del 26 al 30 de enero, el auto rodará por primera vez en los tests privados de Barcelona. Este corto margen sugiere que Audi podría mostrar un monoplaza muy cercano a su versión definitiva, elevando las expectativas en torno a uno de los debuts más esperados de la Fórmula 1 moderna.