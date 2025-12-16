Manejo adecuado de las finanzas de CUSAEM permite pagar viejas deudas: Álvarez

Tlalnepantla, Mex. -El titular de los CUSAEM, Carlos Javier Álvarez Castañeda Álvarez, aseguró que en el 2026 se podrá cubrir una gran parte del adeudo que se tiene con el ISSEMyM, a través de un convenio que se firmará con la institución.

Por lo que toca al adeudo con el SAT, informó que ya se pagaron más de 600 millones de pesos, situación que le permitirá al corporativo poder facturar los servicios que prestan.

Álvarez Castañeda, comentó que la Policía Auxiliar del Estado de México celebrará 80 años de su fundación, y reforzará su compromiso con las empresas en donde se prestan los servicios, y con la ciudadanía. “Para nuestros elementos, CUSAEM ha mejorado sus prestaciones como seguro de vida y asistencia funeraria, y también se han superado las demandas de mejores condiciones laborales, enfocadas a la dignificación y cumplimiento de derechos, especialmente ante retos financieros y de deuda que buscan resolverse en la actual administración. Estamos cumpliendo los planes de sanear a la corporación de guardias y vigilantes, capacitando y certificando a sus más de 22 mil elementos”, comentó.

“Estamos administrando bien el recurso, que alcanzará para pagar las viejas deudas, mantener a flote a la corporación, y se mejorará el servicio, con un nuevo sistema de evaluación, de pagos, y beneficios para todo el personal”, agregó.

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), cumplen el año entrante 80 años de servicios, cuya ceremonia se hará en el corporativo de Lerma, donde nació el agrupamiento.“CUSAEM seguirá vivo por muchos años más”, aseguró.