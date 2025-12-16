Biblioteca Digital UAEMéx amplía acceso con más de 400 mil títulos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fortalece el acceso al conocimiento a través de su Biblioteca Digital Universitaria, una plataforma que permite consultar de manera gratuita más de 400 mil títulos entre libros, artículos científicos, revistas especializadas y diversas publicaciones académicas.

De acuerdo con la UAEMéx, dicho sistema digital está disponible las 24 horas del día y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que facilita el estudio, la investigación y la actualización académica tanto para estudiantes como para docentes e investigadores.

Desde su creación, la Biblioteca Digital de la UAEMéx concentra una amplia colección de recursos académicos organizados por áreas del conocimiento, lo que permite realizar búsquedas especializadas y acceder a información confiable para el desarrollo de trabajos escolares, proyectos de investigación y actividades docentes.

Autoridades universitarias señalaron que esta herramienta forma parte de la estrategia de transformación universitaria, con la cual se busca modernizar los servicios académicos, reducir brechas de acceso a la información y fomentar el uso de tecnologías digitales en los procesos educativos.

El acceso a la plataforma se realiza a través del sitio oficial bibliotecadigital.uaemex.mx, y desde su creación se ha consolidado como uno de los principales apoyos académicos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad mexiquense, biblioteca de acceso gratuito que se mantiene vigente para su uso.