Hombre muere tras caer de camioneta en la Central de Abastos de Toluca

Toluca, Méx.- Un hombre identificado como José Luis, de 37 años de edad y vecino del barrio de la Teresona, perdió la vida la mañana del martes luego de sufrir un percance en las inmediaciones de la Central de Abastos, en la delegación de San José Guadalupe Otzacatipan.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima cayó de la camioneta en la que se desplazaba y, momentos después, fue arrollado por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin detenerse para auxiliarlo.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante los hechos, elementos de la policía y personal de seguridad privada acordonaron la zona para preservar los indicios. Posteriormente, agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable.