Límites entre Jilotzingo y Atizapán serán resueltos en comisiones legislativas

Toluca, Méx.- Tras la manifestación realizada el pasado miércoles en el Congreso del Estado de México por habitantes del municipio de Jilotzingo, encabezados por el presidente municipal Raziel Eugenio Chavarría, el diputado Román Francisco Cortés Lugo, presidente de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, informó que será en el mes de enero próximo cuando se inicie la discusión del conflicto de límites entre Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza.

El alcalde de Jilotzingo, Raziel Eugenio Chavarría, señaló que luego de reunirse con el diputado presidente de dicha comisión, se les informó que los trabajos para analizar este tema se desarrollarán durante enero del próximo año.

Detalló que en la Comisión Legislativa se abordará específicamente el conflicto territorial relacionado con el ejido Espíritu Santo, perteneciente al municipio de Jilotzingo, y su colindancia con Atizapán de Zaragoza.

El edil subrayó que se trata de un problema histórico, ya que el ejido Espíritu Santo mantiene su identidad desde 1925, año en que iniciaron los trabajos ejidales, y cuenta con una resolución presidencial de 1937, mediante la cual se ratificó la dotación de tierras exclusivamente para habitantes de Jilotzingo.

Por ello, explicó que acudieron al Congreso mexiquense para solicitar que se delimiten formalmente dichas áreas. Añadió que, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Límites Territoriales —encabezada por Román Francisco Cortés Lugo e integrada por los diputados Ernesto Santillán Ramírez y Angélica Pérez Cerón—, se les informó que el asunto será turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y análisis.

Finalmente, indicó que existe la posibilidad de que el conflicto de límites territoriales entre ambos municipios sea abordado durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Estado de México.