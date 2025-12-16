Detienen a presunto extorsionador de comerciantes del mercado Juárez

Toluca, Méx.- En Operativo Interinstitucional de Proximidad Social, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, detuvieron a un hombre señalado por extorsionar a comerciantes del Mercado Juárez, así como a dos jóvenes implicados en un robo en el centro histórico de la ciudad.

En el primer caso, el identificado como Roque Valente “N”, de 41 años, fue detenido en las inmediaciones de la colonia Valle Verde Terminal, luego de que locatarios lo denunciaran por exigirles pagos diarios por concepto de “derecho de piso” bajo amenazas.

Por lo que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

También, dos jóvenes fueron aprehendidos tras ser acusados de despojar de su teléfono celular a una menor de edad en el primer cuadro de Toluca. Los detenidos, identificados legalmente como Joseph Antonio “N” y Renata “N”, fueron presentados ante el Ministerio Público con sede en Metepec.

Las autoridades informaron que las detenciones se realizaron con apego a los protocolos y con respeto a los derechos humanos y corresponderá a la FGJEM determinar la situación jurídica de los implicados; asimismo, se reitera a la población que en caso de emergencia pueden comunicarse al 911 donde serán atendidos de forma inmediata.