Vinculan a proceso a presunto responsable de violación en Nextlalpan

Nextlalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de un Juez auto de vinculación a proceso en contra de Archibaldo “N”, por su probable participación en el delito de violación en agravio de una mujer, hechos ocurridos en este municipio.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el ahora imputado habría ingresado al domicilio de la víctima, ubicado en el fraccionamiento Santa Inés, donde presuntamente la agredió.

Una persona se percató de lo ocurrido y solicitó apoyo a la Policía Municipal, cuyos elementos arribaron al lugar y detuvieron a Archibaldo “N” al interior del inmueble, para posteriormente trasladarlo ante el Ministerio Público.

Tras conocer los hechos denunciados y valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el Juez de la causa determinó la vinculación a proceso del imputado, además de imponerle prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJEM recordó que, conforme a la ley, al detenido se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.