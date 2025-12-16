Delfina Gómez encabeza entrega del Certificado de Aeródromo al AIT

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, asistió a la Ceremonia de Entrega del Certificado de Aeródromo al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), un acto trascendental que refrenda el compromiso del Gobierno estatal con el fortalecimiento de la seguridad operacional y la adopción de prácticas internacionales en materia aeronáutica.

Durante el evento, que contó con la participación del José Carlos Vera Vidal, Director General y Administrador Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Toluca, autoridades aeroportuarias y funcionarios locales, se destacó que la obtención de este certificado representa un avance significativo para el AIT, al acreditar que sus instalaciones, procesos y operaciones cumplen con los estándares técnicos, normativos y de seguridad establecidos por la autoridad aeronáutica. Este reconocimiento consolida al aeropuerto como una infraestructura estratégica para la conectividad aérea del Estado de México y del centro del país.

Mediante esta certificación, el Gobierno del Estado de México busca mejorar la seguridad operacional, garantizar un servicio eficiente y fortalecer la confianza de usuarios, aerolíneas e inversionistas. Asimismo, la alineación del Aeropuerto Internacional de Toluca a prácticas internacionales es fundamental para incrementar su competitividad y potenciar su papel dentro del sistema aeroportuario nacional.

Contar con un aeródromo certificado no solo eleva los niveles de seguridad, sino que también impulsa el desarrollo económico regional, fomenta la generación de empleos y contribuye a una movilidad aérea más ordenada y confiable.

La administración estatal ha reiterado que continuará trabajando para modernizar la infraestructura estratégica del estado, siempre bajo criterios de responsabilidad, planeación y beneficio social.

En el marco de la ceremonia, se reconoció el trabajo conjunto entre las autoridades estatales, federales y los responsables del Aeropuerto Internacional de Toluca, cuya coordinación permitió alcanzar este importante logro. La gobernadora destacó que la colaboración interinstitucional es clave para consolidar proyectos que fortalezcan el desarrollo y la competitividad del Estado de México.

La entrega del Certificado de Aeródromo al Aeropuerto Internacional de Toluca marca así un paso relevante hacia una aviación más segura, eficiente y competitiva, en beneficio de la población mexiquense y de quienes utilizan esta importante terminal aérea.