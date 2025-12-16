Congreso mexiquense mantiene un ambiente de diálogo y madurez política: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, aseguró que el Congreso del Estado de México mantiene un ambiente de diálogo, convivencia institucional y madurez política, muy distinto a los escenarios de confrontación que se han observado recientemente en otros congresos del país.

En un encuentro con representantes de medios de comunicación, reconoció que la relación cotidiana entre legisladores y prensa exige estar permanentemente atentos, ocupados y comprometidos con la agenda pública, pues ello, fortalece la convivencia profesional y personal, aun cuando los tiempos siempre resultan limitados.

Vázquez Rodríguez hizo referencia a los episodios de tensión registrados en el Congreso de la Ciudad de México y señaló que, en contraste, en la Legislatura mexiquense no se perciben relaciones ríspidas ni confrontaciones que pongan en riesgo el trabajo parlamentario. “Aquí nos vemos diario, discutimos, a veces hay diferencias, pero la relación es distinta y funcional”, apuntó.

El también coordinador parlamentario de Morena, dijo que el Estado de México cuenta con el Congreso más grande del país, integrado por 75 diputadas y diputados, lo que implica un mayor reto para construir acuerdos. Sin embargo, sostuvo que ni el tamaño ni las mayorías legislativas han sido obstáculo para mantener la gobernabilidad y el respeto entre las distintas fuerzas políticas.

En ese contexto, enfatizó que el verdadero reto no es solo enfrentar un conflicto en el momento, sino recomponer la relación institucional después, algo que consideró será complejo en otros congresos donde se han cruzado límites personales y políticos.Vázquez Rodríguez reconoció el papel de los medios de comunicación, a quienes calificó como actores clave para preservar un clima de prudencia y responsabilidad pública.

Finalmente, agradeció su participación y acompañamiento en el trabajo legislativo, y aseguró que la buena fe, la intención positiva y el entusiasmo colectivo han sido factores determinantes para que el Congreso mexiquense siga avanzando en beneficio de la población.