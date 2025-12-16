Investigación federal determinará causas del desplome de aeronave en Toluca: Sheinbaum

Toluca, Méx.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el fallecimiento de todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave que se desplomó en Toluca, e indicó que la posible causa del accidente habría sido una falla técnica.

La mandataria señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar con certeza el origen del siniestro. “Tiene que hacerse el peritaje para conocer finalmente cuál es la causa del accidente”, subrayó.

Sheinbaum detalló que las víctimas eran integrantes de una familia que viajaba de Acapulco a Toluca. “Era una familia que venían de Acapulco a Toluca. Todos fallecieron, incluso el piloto”, expresó, y añadió que “parece que es una falla técnica de la aeronave”.

Asimismo, informó que autoridades del Estado de México atienden la zona afectada donde cayó la avioneta y mantienen comunicación permanente para dar seguimiento a la situación.

De acuerdo con el último reporte oficial, diez personas murieron tras el desplome del jet privado Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO, en la Delegación San Pedro Totoltepec, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

En la grabación de la última comunicación entre la aeronave y la torre de control, registrada alrededor de las 12:30 horas del lunes, se escucha al piloto alertar: “Nos estamos desplomando”.

Los reportes iniciales indican que la aeronave, que operaba como taxi aéreo en la ruta Acapulco–Toluca, transportaba a ocho pasajeros —tres de ellos menores de edad— y dos tripulantes. Las personas fallecidas fueron identificadas como Natalia, de 2 años; Raúl, de 4; Ximena, de 9; Raúl Gómez Buenfil, de 31 años; Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32; Gustavo Palomino Olet, de 50; Olga Janine Buenfil Cardone, y Raúl Gómez Ruiz, ambos de 60 años; así como Juan Carlos Olivares Casas, piloto, de 61 años, y Walding Sánchez Manzano, copiloto, de 72 años.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del accidente aéreo.

Por otra parte, confirmó que Alex Tonatiuh Márquez fue separado de su cargo como directivo del área de investigación en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y que actualmente “ya no labora en esa dependencia”.

Durante su declaración, la mandataria precisó que la decisión fue tomada por el director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la separación ni aclarar si esta medida guarda relación con una presunta investigación vinculada al huachicol fiscal en Estados Unidos.

Sheinbaum subrayó que, en caso de existir algún señalamiento contra funcionarios públicos, estos deben ser investigados conforme a la ley. No obstante, afirmó que hasta el momento “no hay nada” ni indicios que apunten a la comisión de algún delito por parte del exfuncionario.

“Nosotros no somos tapadera de nadie, actuamos con responsabilidad”, enfatizó la presidenta al referirse a la postura de su gobierno frente a posibles irregularidades en dependencias federales.

Hasta el momento, la Agencia Nacional de Aduanas de México no ha emitido un posicionamiento adicional sobre la salida de Alex Tonatiuh Márquez ni sobre eventuales investigaciones en curso.

Finalmente, ante la clasificación del fentanilo como “arma de destrucción masiva” realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el problema del consumo de drogas debe abordarse desde sus causas profundas y no únicamente desde la catalogación de las sustancias.

“La causa fundamental tiene que ver con un desapego de los jóvenes con sus familias”, afirmó la mandataria, al señalar que el consumo de drogas responde a una falta de atención a las necesidades emocionales, educativas y sociales de la juventud.

Sheinbaum consideró que centrar la estrategia únicamente en clasificar o prohibir una droga no resuelve el problema de fondo, ya que podría surgir otra sustancia con mayor nivel de letalidad. “No se trata sólo de catalogar una droga, sino de enfocarse en la atención a las causas”, subrayó.

La presidenta indicó que su gobierno aún analiza el alcance del anuncio realizado por el mandatario estadounidense, aunque dejó claro que la visión de su administración para enfrentar el consumo de drogas es distinta a la de Estados Unidos. “Apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó”, dijo.

Insistió en que factores como el apego familiar, la educación y la atención integral a las causas del consumo son elementos clave para prevenir las adicciones. En ese sentido, afirmó que muchas y muchos jóvenes recurren a las drogas ante la falta de atención a sus necesidades más profundas.

Asimismo, Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentará la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en México, la cual había permanecido pendiente durante varios años y que permitirá contar con un diagnóstico actualizado sobre esta problemática en el país.

Reiteró que la postura del gobierno mexicano es no permitir el intervencionismo extranjero como estrategia para combatir a los grupos criminales dedicados a la producción y comercialización de drogas, y enfatizó que México continuará apostando por un enfoque preventivo y social para atender este fenómeno.