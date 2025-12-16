Reportan 12 personas extraviadas en el Citlaltépetl: SSP

Desde Puebla

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó sobre 12 personas reportadas como desaparecidas en el Citlaltépetl.

En conferencia de prensa, indicó que en la zona está laborando personal de la Guardia Nacional (GN), policía estatal y forestal.

También incorporarán el helicóptero del estado para realizar acciones de búsqueda por aire.

El vicealmirante dijo que ya cuentan con referencias donde se podrían encontrar las personas y esperan rescatarlos en buen estado.