Liga MX presenta el calendario del Clausura 2026

Ciudad de México.- La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del torneo Clausura 2026, apenas un día después de que el Toluca se proclamara bicampeón del futbol mexicano, dando paso a un nuevo semestre que promete intensidad desde sus primeras jornadas. El certamen iniciará el viernes 9 de enero y concluirá su fase regular el 26 de abril, mientras que la Liguilla comenzará el 2 de mayo y la final se disputará entre el 21 y el 24 de mayo.

El torneo abrirá con el duelo entre Atlas y Puebla, programado para el viernes 9 de enero a las 21:00 horas. En la Jornada 1 también verán actividad equipos como Xolos, América, Chivas, Pachuca, León y Cruz Azul el sábado 10 de enero, mientras que Pumas debutará el domingo frente a Gallos Blancos de Querétaro.

Como es habitual, el calendario contempla los encuentros de mayor relevancia del semestre, destacando los Clásicos del futbol mexicano. El Clásico Nacional entre Chivas y América se disputará el sábado 14 de febrero, correspondiente a la Jornada 6, en una fecha especial al coincidir con el Día del Amor y la Amistad. La Jornada 10 concentrará dos de los duelos más esperados, con el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, ambos el sábado 7 de marzo.

El bicampeón Toluca tendrá un inicio de torneo exigente. Los Diablos Rojos debutarán como visitantes ante Rayados de Monterrey en la Jornada 1 y, para la Jornada 3, enfrentarán a Tigres en el Estadio Universitario, en la reedición de la final del Apertura 2025.

El Clausura 2026 contará con tres jornadas dobles, programadas en las fechas 2, 9 y 16, lo que exigirá una adecuada rotación de planteles. Además, destacan el Clásico Capitalino entre Pumas y América en la Jornada 12 y el Clásico Joven entre América y Cruz Azul en la Jornada 14.

Con un calendario definido y duelos de alto impacto, la Liga MX se alista para un Clausura 2026 que promete un alto nivel competitivo.