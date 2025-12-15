Protección Civil de Toluca despliega operativos contra pirotecnia irregular

Toluca, Méx.- Para proteger a la población durante la temporada decembrina, el Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, impulsa un amplio operativo para detectar y retirar la comercialización irregular de pirotecnia en distintos puntos de la capital mexiquense.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos supervisan mercados, tianguis y plazas con el propósito de ubicar puestos que ofrezcan productos fuera de la norma.

El aseguramiento del material se realiza conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, cuya presencia garantiza que las revisiones no vulneren los derechos de las y los comerciantes.

Las acciones abarcarán las 48 delegaciones, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen vigilancia constante para reducir riesgos y evitar incidentes que pongan en peligro a familias y negocios.